Kılıçdaroğlu'ndan ilk görevden alma kararı

CHP'nin seçim sisteminin ve veri akışının tıkanması nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Onursal Adıgüzel görevden alındı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde, Millet İttifakı kanadında "veri akışının tıkanması" eleştirilere neden oldu. Bu konuda harekete geçen CHP, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.

CHP'nin seçim sisteminin ve veri akışının tıkanması nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Hiçbir aksama yaşanmadığını" savunan Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum."