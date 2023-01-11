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Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Kılıçdaroğlu'nun acı günü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz hayatını kaybetti. Denizli programını erteleyen Kılıçdaroğlu, dayısının cenazesine katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Ali Gündüz hayatını kaybetti.

Dayısı Gündüz’ün cenaze törenine katılacak olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (12 Ocak) yapacağı Denizli programını ertelendi.

Kılıçdaroğlu’nun Denizli’deki programını 13 Ocak tarihinde gerçekleştireceği öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ali Gündüz'ün ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Etiketler kemal kılıçdaroğlu ali gündüz cenaze denizli
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