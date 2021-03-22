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Kulisler bunu konuşuyor: Erdoğan hangi bakanların üstünü çizecek?

AK Parti'nin çarşamba günü gerçekleşecek kongresi öncesi kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir manifesto açıklayacağı kongre ile hem parti yönetiminde hem kabinede değişiklik olacağı konuşuluyor. Erdoğan'ın özellikle birden fazla ''şapkası'' olanların sayısını azaltmak istediği belirtiliyor.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine dair bir konuşma yapıp yol haritası açıklayacak. Erdoğan, daha önce de çarşamba günü yapacağı konuşmayı işaret edip "2023'ün manifestosu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER, BİRDEN FAZLA GÖREVİ OLANLARDA

Tüm gözlerin çevrildiği kongre öncesinde ise siyaset kulislerinin gündemi, Cumhurbaşkanı'nın parti yönetimi olarak bilinen Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) önemli değişiklikler yapabileceği oldu. MKYK listesinin milletvekili olmayan isimler üzerinden oluşturulacağı öne sürülürken; Erdoğan'ın Kabine ve MKYK'da birden fazla "şapkası" olanların sayısını azaltacağı yönünde bir izlenim ortaya çıktı.

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti'nin çarşamba günü yapılacak 7. Büyük Kongresi öncesinde Kabine değişikliği gerçekleşebilir. Kongrede de buna endeksli bir değişim söz konusu olabileceği öngörülüyor.

1560 DELEGE OY KULLANACAK

Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak.

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Memet Acet'in yazısının tamamı için...

Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti
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