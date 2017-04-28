Lezbiyen kızlar Türkiye'den çıktı

Londra'dan Dubai'ye giden, oradan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e uçan genç çift, havalimanında hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaştı. Mısırlı olan Haza İsmail'in babası ikiliyi Tiflis'e kadar takip etti, eşcinsel ilişki yaşayan kızı ve sevgilisinin pasaportlarını çaldı. Ortada kalan kızlar, otobüsle kaçak olarak Türkiye'ye giriş yaptı. İngiliz basını, Pazartesi gününden bu yana kimsenin haber alamadığı kızların bugün bulunduğunu yazdı. Bir arkadaşlarının İstanbul'daki bir otelde yer ayırttığı kızlar şu an gözaltında ve sınır dışı edilecekler.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Maria Jimena Rico Montero ile Mısırlı sevgilisi Haza İsmail, kaybolduktan günler sonra bugün Türkiye'de bulundu.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, çift ölüm döşeğinde yatan İsmail'in annesini görmek için Londra'dan ayrıldı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'ye ulaştıklarında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar.

Haza'nın babası 'annen ağır hasta' diyerek kızına yalan söylemişti, ikili Dubai'ye vardıklarında aldatıldıklarını öğrendi. Haza İsmail'in annesinin sağlık durumu iyiydi.

Dubai'den Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e uçan ikiliyi takip eden baba, eşcinsel ilişki yaşayan kızına soğukkanlı bir tuzak kurdu. Baba İsmail, Gürcistan'dan Londra'ya uçmayı bekleyen kızların pasaportlarını çaldı.

10 saat havalimanında bekleyen Maria ve Haza ikilisi, bu kez yönünü Türkiye'ye çevirdi. Tiflis'ten hareket eden otobüse binen kızlar, Türkiye'ye Kaçak giriş yaptı.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde, bir arkadaşları İstanbul'daki bir otelde kızlar için yer ayırttı ancak kaçak çift yolda polise yakalandı.

Gözaltına alınan ve geri gönderme merkezinde tutulan lezbiyen çiftin, sınır dışı edilmesi bekleniyor.

İspanyol kökenli Maria Jimena Rico Montero, Pazartesi günü Sabah saatlerinden bu yana ailesi veya arkadaşlarıyla irtibat kurmamıştı.

Arjantin doğumlu olan Maria için hem İspanya hem de Arjantin büyükelçilikleri harekete geçti, endişeli bekleyiş bugün Türkiye'den gelen haberle son buldu.