Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e suç duyurusu

CHP il kongrelerinin iptalini talep eden eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Lütfü Savaş tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin Özgür Özel’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların 'Hak arama özgürlüğünü engellemeye ve yargı sürecine etki etmeye yönelik' olduğu iddiasıyla yapıldı. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davanın taraflarından biri olan Lütfü Savaş'ın avukatı tarafından 22 Ekim'de sunulan dilekçede, Özel'in Silivri Cezaevi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda müvekkilini hedef aldığı belirtildi. Dilekçede, Özel'in 'Gün gelir hesabı sorulur, gün gelir fitil fitil burnundan getirilir, biz de vakti geldiğinde ona dava açarız' ve 'O şahıs Özgür Özel'i yakından tanımıyor, ona Özgür Özel'i yakından tanıtacağım' ifadeleriyle tehditte bulunduğu, ayrıca katıldığı bir televizyon programında Savaş hakkında, 'Partiye kötülük yapanların maşası haline gelmiş, mikropluk yapıyor. Mikroba neden hastalık yapıyorsun diye sorulur mu, onun işi o' sözlerini sarf ederek onur ve saygınlığını zedelediği ileri sürüldü.

Suç duyurusu dilekçesinde bu açıklamaların suç teşkil ettiğini belirtilerek, Özel hakkında, 'Tehdit', 'Hakaret', 'Yargı görevini etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

