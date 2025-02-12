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Mahkeme eski milletvekilinin trafik cezasını iptal etti

Mahkeme eski milletvekilinin trafik cezasını iptal etti
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Türkiye eski milletvekillerine kesilen trafik cezalarının TBMM bütçesinden yani vatandaştan tahsil edilecek olmasına tepki gösterirken, CHP'li eski milletvekilinin trafik cezasına itirazı mahkeme tarafından iptal edildi.

Mevcut milletvekillerinin yanı sıra eski vekillerin trafik cezalarının da silinip silinmeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken mahkemeden bu tartışmaları sona erdiren emsal bir karar geldi. 

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre CHP Mersin eski milletvekili Ali Rıza Öztürk, TBMM’deki görev süresi dolduktan sonra 2023’te Afyonkarahisar ve Ankara’da ayrı ayrı trafik cezası aldı. Aynı zamanda hukukçu olan Öztürk, dava açtı.

Afyonkarahisar’da kesilen 1.979 liralık cezayı görüşen Sandıklı Sulh Ceza Hakimliği, trafik kuralını ihlal eden TBMM üyelerine, hakim ve savcılar ile diplomatik muafiyeti olan kişilere mevzuat gereği suç veya ceza tutanağı düzenlenemeyeceğini, tespit tutanağı yazılıp ilgili kuruma gönderilmesi gerektiğini belirledi. Mahkeme, eski vekile kesilen cezanın hukuka aykırı olduğunu belirterek cezanın kaldırılmasına karar verdi. Ankara 5.Sulh Ceza Hakimliği de eski vekile trafik cezası kesilemeyeceğine karar verdi.

 

Sözcü

Etiketler trafik cezası eski milletvekili milletvekili trafik ceza TBMM hakim mahkeme emsal karar
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