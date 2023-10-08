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Mahmut Tuncer'in oğlu, AK Parti MKYK listesinde

Mahmut Tuncer'in oğlu, AK Parti MKYK listesinde
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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti MKYK üyeliğine seçildi.

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde açıklanan MKYK listesinde dikkat çeken isimlerden biri de Mehmet Umut Tuncer oldu. 

Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu olan Mehmet Umut Tuncer, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti MKYK listesinde yer aldığını duyurdu.

Tuncer, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'uygun' görmesiyle MKYK listesine alındığını ifade etti.

Tuncer'in paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti’miz MKYK Üyesi olarak görevlendirilmenin gururunu yaşıyorum. Hep birlikte memleket aşkı şiirine yeni dizeler yazalım. Çünkü bu yolda “Aşkınan Koşan Yorulmaz…”

Etiketler mahmut tuncer mehmet umut tuncer ak parti mkyk
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