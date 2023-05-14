Mansur Yavaş ikinci turu işaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortak açıklama yaptı. İmamoğlu, sisteme girilmeyen oy sayısının 7.5 milyon olduğunu söyledi. Mansur Yavaş ise ellerindeki verilere göre seçimin ikinci tura kalabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. İmamoğlu 7.5 milyonun oyun sisteme girilmediğini belirtirken, Yavaş seçimin ikinci tura kalabileceğini ifade etti.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Az önce de ifade ettiğim gibi sizin sisteminize güvenmiyoruz. Kendi verilerimize güveniyoruz. Zaten bizi yanıltmadı o da Anadolu Ajansı. 50.0'de neredeyse yarım saat tuttu. Devletin kurumu ama ne yazık ki bertaraf ettiğiniz Anadolu Ajansı'nı ne yazık ki bitkisel hayata soktunuz. Ama çıkaracağız. Bu sistemin hepimizi çok sıkıntıya soktuğunu biz biliyoruz. Bu ülkenin her yerinde makam araçlarıyla siyaset yaptılar. Milletimizin sıkıntısı zaten sistemle.

Baştan beri yaptığımız açıklamalarda yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkıyor. Yüzde 60'larda başlayan manipülasyon yüzde 45'lere indi. Şu an sisteme girmeyen 7.5 milyon oy var. Bunlar bizim güçlü olduğumuz yerler. Bilinçli yapılıyor. Biz asla vazgeçmeyeceğiz. Islak imzalı tutanakları açıklamaya devam edeceğiz. Elimizdeki verilere dayanarak tüm milletimiz sabahleyin Kılıçdaroğlu’nu önde görecektir. İlginç bir kurgu var onu çözmeye çalışıyoruz.”

Yavaş: İkinci tura kalma ihtimali yüksek

İmamoğlu’nun ardından konuşan Mansur Yavaş, Anadolu Ajansı’na yönelik eleştirilerinden iktidarın rahatsız olduğunu fakat haksız olduğunu belirtti. Daha tedbirli olduklarını ve ıslak imzalar üzerinden konuştuklarını ifade eden Yavaş şöyle konuştu:

“Diyarbakır’da torbalarını teslim edemiyorlar. Ankara’da sadece 4 bin Antalya’ya bin tane ıslak imza gelmedi. İtiraz ediyorlar tutanak alınamıyor. Sayılan yerler var. Sayın Soylu polis marifetiyle sonuçları alıp bildirmek istedi, neye dayanarak yaptı. “

Islak imzalı tutanaklarla oyların yüzde 69.7‘sine ulaştıklarını Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47.7, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise yüzde 45.8’de olduğunu belirten Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“60 bin sandığın verisi gelmedi. Bu tamamlanınca gerçek ortaya çıkacak. Bir temenni de olsa sayın genel başkanımızın cumhurbaşkanı olması hakkımız. Biz seçimi kazandık diye gösteri yapılıyor. Bunlar sandık görevlisinin moralini bozuyor. Bunlar millet iradesine darbe olmuyor ama bizim yaptığımız açıklama darbe oluyor. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu ilk turda alacak. İkinci tura kalma ihtimali de yüksek.”