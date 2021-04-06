Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm randevuları artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara genelinde artan koronavirüs vaka artışları nedeniyle randevularını iptal etti.
Öte yandan belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başladığı duyuruldu.
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