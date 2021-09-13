Mansur Yavaş'tan ''cumhurbaşkanlığı'' adaylığı açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
World Mayor'da 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü finalistleri arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine oy verenlerin sorularını yanıtladı.
OLASI CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI
Mansur Yavaş'a en çok yöneltilen sorulardan birisi Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili oldu.
MANSUR YAVAŞ: GURUR DUYULACAK BİR ŞEY
T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Yavaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruya, "Adımın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok değerli bir makam ve halkım kendilerine hizmet etmem için beni seçti. Şu anda görevimizi büyük bir motivasyonla yapıyoruz ve halkımızın sevgisine ve güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Öncelikle Ankara için bir başarı hikayesi yazmamız gerekiyor ve bunu da şu anda vatandaşlarımızla el ele vererek gerçekleştiriyoruz." diyerek yanıt verdi.
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