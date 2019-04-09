Mansur Yavaş'tan personeline ilk mesaj

Mesajında belediyeciliğin siyasi bir hareket alanı olmadığını belirten Yavaş, "Ankaralı hemşehrilerimiz için vicdani sorumluluğu omuzladık. Büyükşehir Belediyemizin başarılı olması sadece Ankaralılar için değil, ülkemizin temsili ve itibarı açısından da faydalı olacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm personele yazılı mesaj gönderdi. Başkan Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer mesai arkadaşlarım, kıymetli yol arkadaşlarım, demokrasimizin en vazgeçilmez nimetlerinden birisi olan 31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde büyük bir teveccühle, biliyorum ki sizlerin de desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve başkanlık mazbatamı almış bulunmaktayım. Bilineceği üzere vatandaşa en yakın yerde en temel insani ihtiyaçlar, tabi olunan mevzuat gereği belediyelerce karşılanmaktadır. Belediyeler anayasal kurum olmaları sebebiyle devletin ve esasen toplumun önemli kamusal hizmet gören birimleridirler. Bu açıdan hem kamusal hem de yöreye özgü ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerimizi de yansıtmaktadırlar. Yozlaşmaları, sayılanlar açısından genel olarak toplumumuzu, milletimizi, özel olarak hemşehrilerimizi her bakımdan değerler erozyonuna uğratacak sonuçlar doğurmaktadır. Belediye başkanı başta olmak üzere belediye meclisi ve dolaylı olarak belediye encümeni, göreve gelinen beşinci yılın sonunda yapılan demokratik seçimlerle vatandaşın bir nevi performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadırlar. Bu bakımdan belediyeler için en temel denetim mekanizması vatandaşın oylarıdır. Belediyeleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayıran en önemli fark budur.”

ÇALIŞMA PRENSİBİNİ DE AÇIKLADI

Başkan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ağırlıklı olarak bugün Türkiye’de belediyelerin temel kaynakları, vatandaştan toplanan vergi, resim, harç vb. kamusal gelirlerden oluşmaktadır. Vatandaştan toplanan gelirlerin hizmetleri finanse ettiği bu yerel yönetim modeli, bizce hesap verilebilirlik ilkesinin tam uygulanması gerektiğini zorunlu kılmaktadır. Belediyeciliğin bu anlatılanlardan anlaşılacağı üzere genel öneminin, Ankaralı hemşehrilerimiz için vicdani sorumluluğu omuzladığımızın farkındayız. Devletimizin Başkenti Ankara’nın belediyesinin başarılı olmasının sadece Ankaralılar için değil ülkemizin temsili ve itibari açısından da fayda yaratacağı bir gerçektir. Anlaşılacağı üzere bizim zihniyetimize göre belediyecilik siyasi bir hareket alanı değildir. Böyle hareket edildiğinde özellikle Ankaramızda yaşatılanlar gibi tüm Ankaralılarla birlikte Başkent olmamız tüm Türkiye olarak kaybettiklerimizi biliyoruz. Bu bakımdan toplumsal bir anlayış ve inanışla belediye hizmetlerinin en ihtiyacı olan vatandaşa öncelik tanıyarak, kamu çıkarı en yoğun hizmeti sunarak başlatılacağını ilan ediyoruz.”

YAVAŞ'TAN PERSONELE TEŞEKKÜR

Mesajında tüm personele geçmişte yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Yavaş, yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde çalışmayı arzu ettiğinin altını çizerek, “Ankaramızın havasını soluyan, çeşmesinden su içmiş geçmişini, değerlerini kültürünün, inanışlarını, insanını bırakın her canlısını, beklentilerini bilen bir Ankaralı olarak Ankara'yı biliyoruz. Mevcudu bile, yaşayan, hisseden olarak Ankaralı için en iyi çözümü sunacağız. Biliyorum ki bugüne kadar Ankaramız için çok güzel hizmetlere imza attınız, başarılı çalışmalar gerçekleştirdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İnanıyorum ki insana saygılı, aklı ve bilimi esas alan, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışımızla çok daha güzel hizmetlere birlikte imza atacağız. Haymana’dan Mamak’a, Şereflikoçhisar’dan Beypazarı’na tüm ilçelerimizin sorunlarını el birliğiyle çözecek, Ankaralı hemşehrilerimizin yüzündeki tebessüm olacağız. Bu uğurda yapacağımız mücadelede bizlere zorluk çıkartmayı düşünenler aramızdaki gönül ve muhabbet bağının tesis edilmesinin engellemeye çalışanlar, aslı astarı olmayan haberler ile sizlerin aklını ve yüreğini bulandırmayı planlayanlar olabilir. Şunu unutmayınız. Bizler, başarının samimiyet ve güven ikliminde elde edildiğine inanıyoruz. Sizden ricam, kalbinizi ferah tutun, her güne 'Haydi Bismillah' diyerek elbirliğiyle başlayalım. Ankaramızı Cumhuriyetimizin 100. yılına en güzel şekilde hazırlayalım. ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir’ düsturuyla hareket edeceğiz. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu vesileyle çalışmalarınızda kolaylık diliyorum. Gelecek kuşaklara çocuklarımıza hikayesi olan bir kent bırakma arzusu ve sorumluluğuna inanan sorunları çözecek planı ve programı ile inanmış temiz bir ekiple Ankara özelinde başarılı model belediyeciliğini başlatmak için bugün başlıyoruz. Hep birlikte haydi Bismillah” dedi.