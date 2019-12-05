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  4. 05 Aralık 2019 13:48

Meclis'te tarihi gün

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya ile imzalanan anlaşmayla ilgili ''Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz’de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır.'' dedi.

Meclis'te tarihi gün
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Bölgemizde sürdürülebilir barışa verdiğimiz diğer bir önemli katkı Libya ile imzaladığımız Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmasıdır. Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz’de kazanan; barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır" dedi.

Libya ile mutabakat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ile geçtiğimiz gün bir mutabakat imzaladı. Varılan mutabakatla, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırları çizildi. Marmaris, Fethiye, Kaş kıyı hattı ile Derne, Tobruk ve Bordiya kıyı hattı komşu oldu. Böylece Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'deki tezleri boşa çıkmış oldu.

Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.

AA

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türkiye , meclis , libya
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