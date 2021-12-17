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Mehmet Barlas'tan yine olay olacak bir Erdoğan analizi

Mehmet Barlas'tan yine olay olacak bir Erdoğan analizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği büyük destekle bilinen ve AK Parti iktidarına en yakın yayın organı Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çok tartışılacak bir analize yer verdi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücretin vatandaşları rahatlatacağını söyledi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun refahı için 25 yıldır canla başla çalışıyor. Biz de buna şahidiz" dedi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücrete son 50 yılın en büyük artışının yapıldığını ve dar gelirli vatandaşların nefes alma imkanı kavuşacağını belirterek, "Siyasetin, ekonomik istikrarı korumak ve toplumun refahını artırmak gibi işlevleri de var. Asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun refahı için 25 yıldır canla başla çalışıyor. Biz de buna şahidiz. Bu sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumlulukları arasında" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve kadrosunun ekonomi konusundaki çizgisinin bilindiği ancak, muhalefetin ekonomi konusundaki düşüncelerini bilinmediğini iddia eden Barlas, "Yani kazara iktidar değişirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan çapındaki bir devlet adamının kenara çekilmesinin bedeli ne olur?

CHP siyaseti, "Her şey çok iyi olacak" dedikleri İstanbul Belediyesi'nde "hurda otobüslerden, zamlardan, adam kayırmaktan ve sol kadrolaşmadan" başka Türk siyasetine ne getirdi?" ifadelerini kullandı.

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Etiketler mehmet barlas ak parti recep tayyip erdoğan sabah analiz yorum köşe yazısı
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