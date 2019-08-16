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  4. 16 Ağustos 2019 22:15

Melih Gökçek'in referans olduğu kişiden FETÖ paylaşımı !

Twitter'da, "Ankara Kuşu" adlı hesap, Gökçek'in referansıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanı olan Ahmet Recep Tekcan’ın terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen ile ilgili mesajını hatırlattı.

Melih Gökçek'in referans olduğu kişiden FETÖ paylaşımı !
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Twitter'da "Ankara Kuşu" adıyla bilinen, AK Parti'de yaşananlar ile parti içi muhalefetin yeni parti kurma süreci ile ilgili bilgiler paylaşan hesaptan, Melih Gökçek ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

Ankara Kuşu adlı hesabın yaptığı paylaşımda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan’ın Melih Gökçek'in referansı ile bu göreve getirildiği belirtilerek, Tekcan'ın 2012'de FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için yaptığı paylaşım hatırlatıldı.

 Ankara Kuşu adlı hesap, Tekcan'ın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanı olmasında Melih Gökçek'in referans olduğunu belirten paylaşımına da yer verirken, Tekcan'ın Fethullah Gülen ile ilgili paylaşımını silmemesi ise dikkat çekti. 

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