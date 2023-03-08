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Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından, Memleket Partisi de adayını açıklamaya hazırlanıyor.

Daha önce Zafer Partisi ile yaptığı ittifakı sona erdiren Muharrem İnce'nin seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. İnce'nin Millet İttifakı'na destek vereceği iddiaları siyaset kulislerinde dile getirilirken, Memleket Partisi ise adaylık için ön seçim yapmaya hazırlanıyor.

ADAYLIK İÇİN ÖN SEÇİM YAPILACAK
Partiden yapılan açıklamada, "Memleket Partisi Tüzüğü'nün 66'ncı maddesine göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla ve ön seçimle belirlenmekte olup, aday olmak isteyenlerin tüzüğe uygun bir şekilde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir." bilgisi verildi.

 Memleket Partisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 12 Mart Pazar partinin ilçe teşkilatlarında sandıklar kurulacak ve parti üyeleri Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi desteklediklerini oylayacaklar. Sonuçlar daha sonra partinin Genel Sekreterliğine gönderilecek.

Etiketler memleket memleket partisi aday
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