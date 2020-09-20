  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 20 Eylül 2020 15:18

Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener geçerli 1289 oyun tamamını alarak yeniden partisinin genel başkanı seçildi.

Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
A+ A-

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.

Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

OYLARIN TAMAMINI ALDI
Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.

seçim , meral akşener , kurultay , iyi parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM