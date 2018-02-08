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  4. 08 Şubat 2018 13:51

Meral Akşener’den İYİ Parti'ye flaş transferler

Özellikle ülkücü camianın yakından tanıdığı 3 sürpriz isim Meral Akşener'in Genel Başkanlığı'ndaki İYİ Parti'ye transfer oldu.

Meral Akşener’den İYİ Parti'ye flaş transferler
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İYİ Parti Merkez Danışma Kurulu üyeliğine getirilen Yılma Durak, 1961-1962 yıllarında Osman Bölükbaşı'nın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nde Gençlik Kolları başkanlığı yapmış, daha sonra da MHP'de ülkücü teşkilatları kurmuştu. Alparslan Türkeş ile beraber Türk-İslam Araştırmaları Vakfını da kuran Durak, halen bazı vakıf ve derneklerin de yönetimde bulunuyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre İYİ Partiye katılanlar arasında MHP İzmir eski Milletvekili ve Emekli Tümgeneral Erdal Sipahi de bulunuyor. Sipahi, 1 Mart 2003 tezkeresi öncesi Kuzey Irak’a harekât yapacak kuvvetlerin komutanı olarak görevlendirilmişti. Sipahi de partinin Merkez Danışma Kurulu üyesi oldu.

İYİ Parti üyesi olan ve Merkez Danışma Kurulunda görev alanlar arasında MHP'li Devlet eski Bakanı Reşat Doğru, Enerji Bakanlığı eski Müsteşarı Ahmet Gökçen, Ülkü Ocaklarının ilk Genel Başkanı Aytekin Yıldırım ve Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı Haluk Akar da bulunuyor.

Ayrıca, ANAP eski Milletvekilleri Mehmet Kocabaş, Necati Güllülü, Yaşar Dedelek ve Beyhan Aslan, MHP eski Milletvekilleri Mümin İnan, Şaban Kardeş, Mehmet Serdaroğlu ve Cemalettin Şimşek, Cumhuriyet Kadınları Güzelbahçe Başkanı Mesude Öney, DYP eski milletvekili ve TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Sadık Avundukluoğlu, DSP eski Milletvekili Boray Baycık da İYİ Parti'ye geçti.

Sözcü

Yılma Durak , Erdal Sipahi , Reşat Doğru , meral akşener , İYİ Parti
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