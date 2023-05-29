Meral Akşener'e de istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından, İYİ Parti'nin kurucularından Ethem Baykal, Meral Akşener'e istifa çağrısı yaptı.

Milyonların sandık başına gittiği ikinci tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan yeniden seçilerek Cumhurbaşkanı oldu.

Seçim sonuçlarının netlik kazanmaya başlamasının ardından gözler muhalefete ve kurmaylarına çevrildi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu üyesi Ethem Baykal, Genel Başkan Meral Akşener'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Baykal önce "Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming" paylaşımı yaptı. Ardından da "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" dedi.

Sn.Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. — Av. Ethem Baykal (@avethembaykal) May 28, 2023

KURULTAY KARARI ALINMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından geçen hafta teşkilatlara, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların başlaması talimatı verilmişti.

Akşener imzalı yazıda şu ifadelere yer verilmişti:

"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."