MHP büyükşehirlerde kaybetme nedenlerini buldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı seçim değerlendirmesinde partisinin 1 büyükşehir, 10 il, 134 ilçe, 89 belde olmak üzere 234 yerde belediye başkanlığını kazandığını belirtti. Yıldız, partilerin performansların da ölçüldüğü il genel meclisi oylarında MHP’nin yüzde 18.81 ile ikinci olduğunu vurgulayarak, AK Parti’nin yüzde 41.61 ile birinci, CHP’nin ise yüzde 17.47 ile üçüncü o olduğunu söyledi.

“Biz CHP’nin önündeyiz” diyen Yıldız, HDP’nin yüzde 7.93, İYİ Parti’nin yüzde 8.12, Saadet Partisi’nin de yüzde 2.47 oy oranına sahip olduğunu söyledi. İl genel meclisi üyeleri açısından bakıldığında ise 758 ile AK Parti’nin birinci sırada olduğunu belirten Yıldız, MHP’nin 188, CHP 184 , HDP’nin 101 üye kazandığını ifade etti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE İKİ NEDEN: HDP VE SAADET

Feti Yıldız, “Cumhur İttifakı’nın MHP’ye yaradığı AK Parti’nin bu ittifaktan o kadar da kazançlı çıkmadığına” ilişkin dile getirilen yorumlara ise katılmadı. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi büyükşehirlerde sonuçların Cumhur İttifakı’nın aleyhine olmasının iki tane sebebinin

“Bir, HDP’nin seçimlere katılmaması, buralarda aday çıkarmaması. İki, Saadet Partisi’nin seçime katılması. Biri katılarak, biri katılmayarak sonucu etkilediler. Bunun özeti bu. Biz Adana’da 2014’de kazandığımız seçimde 450 bindi yuvarlak söylüyorum. Kaybettiğimiz 2019’da 525 bin oyumuz var. Yani 75 bin artırdığımız halde seçimi kaybettik Adana’da. HDP, PKK’nın etkisi burada işte. Yani adam boşa söylemedi, ‘ben seçiyorum seni’ dedi. Daha ne olsun? Çok etkiledi. Saadet Partisi’nin İstanbul’da aldığı oy CHP’ye hiç gelmez, 102 bin oy kesin olarak AK Parti’ye gidecek oy, ama şunu söylemişlerdi ‘size kaybettireceğiz’ demişlerdi. Etkili olmuştur.”

'OYLARIN GELİŞ YERİNE SOY KÜTÜĞÜNE BAKARSANIZ ZATEN BİZİM'

MHP’li Feti Yıldız, seçimde AK Parti’den MHP’ye oy kaymalarının olduğuna ilişkin analizlere ise esprili üslupla yanıt vererek, “Oyların geliş yerine soy kütüğüne falan bakarsak bunlar zaten bizim oylarımız, milliyetçi, muhafazakar, bizim soy kütüğü bizim” dedi. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

'YÜZDE 53.3 CUMHUR İTTİFAKI’NIN BU TARTIŞMASIZ BAŞARI'

“Burada başarı ne bizim açımızdan 53.3 Cumhur İttifakı’nın. Bu tartışmasız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ve Cumhur İttifakı’nı güçlendirdi. Yani, illeri aldı ama CHP, erken seçim diyemez. 50 ilin altına düşseydi artık konuşulurdu. AK Parti’nin aldığı oy 2014 seçimlerinden fazla. MHP de AK Parti’nin de aldıkları oy aşağıya gitmedi. Kaybedilme sebebi iki tane söylüyorum. HDP’nin İstanbul’da yüzde 12 oyu var, yani etkileyecek durumda.”

İSTANBUL SEÇİMİNİ YENİLEME ŞARTLARI VAR MI YOK MU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul’da seçimin yenilenmesini bekleyip beklemediklerine ilişkin soru üzerine de, “İstanbul için seçimin yenilenmesinin şartları belli. 298 sayılı kanunun 130. Madde şunu söylüyor. Seçimin sonucunu etkileyecek derecede etkili bulgu varsa seçim yenilenir diyor. Buna da işte olağanüstü kanun yolu diyor. 130’a göre olabilir. 130’un şartları var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü soruşturmaları bilmiyoruz” diye konuştu.

SEÇİM YENİLENİRSE KAMPANYA MAĞDURİYET ÜZERİNDEN OLUR

Yıldız, “Muhalefet İstanbul’da yenilenecek bir seçimin sonuçları konusunda da uyarılarda bulunuyor. YSK’dan eğer yenileme kararı çıkarsa bunun sonuçları ne olur?” sorusu üzerine, kampanyanın bu kez ‘mağduriyet’ üzerine kurulabileceğini söyledi. Yıldız, “Halka anlatılacak. Biri diyecek ki, hukuksuzluğu, organize işi çözdük, biz hukuk devletiyiz. Diğeri de diyecek ki, kazandığımızı masa başında elimden aldılar. Burada ne olur? Şimdiden bir şey söyleyemeyiz, halkın yerine kendimizi nasıl koyalım” diye konuştu.

