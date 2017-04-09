MHP lideri Bahçeli Yenikapı'da konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Yenikapı'daki miting alanında partililerine seslendi.. Bahçeli, "Füzeler havalarda uçuşuyor, ülkeler tuzağa düşürülüyor, sınırlar değişiyor, Türkiye asıl hedeftir. Bir olmalıyız, hep birlikte Türkiye’yi müdafa etmeliyiz" dedi.



16 Nisan’ın Türkiye’nin kamburlarından kurtulması için bir milat olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Ulaşacak özlemlerimiz, varacağımız yüksek ülkülerimiz vardır. Ayrı ayrı değil birlikte durursak sonuç alırız, yalnızlık Allah’a mahsustur bir olmalıyız.

Yemin tutulmak içindir bağlanmak içindir biz yemin ettik mi unutmayız. Yemin edince bozguncuları silkeleriz. İstanbul’a soruyorum öyle bir cevap veriniz ki sesiniz Bizans’ı zelzele gibi sallayan ecdadımızın duruşu olsun. Hangi kudurmuş bu evetlere rağmen tuzak kurabilecek.

Evet diyorsunuz zaafa sur çekiyorsunuz. Evet diyorsunuz zayıf düşmüş milli bünyeye şuur katıyorsunuz. Evet demek bir adım önde olmaktır. Evet demek birim, iriyim, diriyim demektir. 'MHP nerede' diye soran bazı aymazlar da görülüyor. 'MHP ne yapıyor' diye soruşturan bazı ahlaksızlar görülüyor.

Ekranlardan zehir gibi hezeyan saçıyorlar. Bre hayasızlar, bre hayırsızlar. MHP milletiyle iç içe meydanlarda, salonlarda, Anadolu’nun bağrında halen anlamıyor musun?

'16 NİSAN'A KADAR KÂBUS GÖRECEKLER'

Uyku bile haramdır, dünya üzerinde bunlara rahat huzur kalmamıştır, sonları gelmiştir. Bir CHP milletvekili evet diyenleri denize dökmekten bahsetse de bunların alayı 16 Nisan'a kadar kâbus görecek, sonunda sandığın dibine çakılacaktır.



Bir hafta sonra demokrasi hazımsızlarına dersini verecektir. Kaçanları tutup kovalamacılara merak salanları harman gibi savuracak mısınız?

15 Temmuz bir milattır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türk Milleti'ne yüz yıllardır diş bileyen emperyalistler, 15 Temmuz’da tekrar hücuma geçtiler. Devletimizin çökmesini amaçladılar, milletimizin iradesine ipotek koymak istediler. Sizler destansı mücadele ile tüm dünyaya sadece demokrasi değil aynı zamanda cesaret, irade ve insanlık dersi verdiniz. Ecdadımıza layık bir duruş sergilediniz.

'PENSİLVANYA'YI KALBİNDEN VURACAĞIZ'

15 Temmuz’da başını kaldıranların tekrar doğrulmaması için 16 Nisan fırsattır. 15 Temmuz’da Türklüğün ve Türkiye’nin bekasını hedef alanlara 16 Nisan’da evet demek tarihi görevdir. 16 Nisan’da milletin bekası için evet diyeceğiz, Pensilvanya’yı kalbinden vuracağız. Mili güvenliğimize omuz vermek zorundayız. Irak’ta Suriye’de neler olduğuna bakın. Mazlumlar zalimler tarafından vuruluyor.

Füzeler havalarda uçuşuyor, ülkeler tuzağa düşürülüyor, sınırlar değişiyor. Türkiye asıl hedeftir. Bir olmalıyız, hep birlikte Türkiye’yi müdafa etmeliyiz. Anayasayı hakim kılmalıyız. Yeni darbe, kriz, kaos, işgal planlarına karşı tedbir almalıyız. Kutuplaşma girdabında kaybedecek ortak değerimiz yoktur.

Kılıçdaroğlu saçmalıyormuş, yalan yanlış konuşuyormuş, artık milletimiz hükmünü versin. Sabredin akıbetlerini hep beraber görelim. Milliyetçi Ülkücü hareket üzerinde hesap yapıyorlarmış. Yalancılar boşuna zorlamasın.