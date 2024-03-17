MHP MYK'sine 43 yeni isim

Bayraktar AKINCI’dan İHA-230 ile çifte atışla 12'den vurdu

Merve Taşkın 216 bin TL kira ödediği evinin terasında poz verdi

Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi

Kış geri geliyor Yağmur altında geçecek bir haftaya hazır olun

Bakan Özhaseki konut kredisinin detaylarını açıkladı: Ne kadar hibe ve kredi verilecek?