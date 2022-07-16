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MHP'den istifa eden Baki Ersoy partisine geri döndü

MHP'den istifa eden Baki Ersoy partisine geri döndü

Zamları eleştirdiği için kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra MHP'den istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisine yeniden üye oldu.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy geçen aylarda yaptığı, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" açıklamasının ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti. Daha sonra konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf etmek amacıyla partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanarak partiden istifa etmişti. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ersoy'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden partiye üye olmak için davet edildiğini duyurmuştu. Ersoy, MHP'ye yeniden üye oldu.

Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyüğümüz, liderimiz sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler devlet bahçeli mhp baki ersoy
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