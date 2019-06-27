MHP'li başkan yardımcısı ağzını bozdu ! Çirkin paylaşım...

Karacasu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen’in sosyal medya hesabından paylaştığı ifadeler büyük tepki çekti.

MHP’li üst düzey isimlerin CHP ve İyi Parti’yi hedef alan kadın düşmanı ve cinsiyetçi ifadelerle dolu paylaşımları sürüyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM Danışmanı Orhan Topçu’nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yu hedef alarak “Söz, günü geldiğinde sadece İstanbul’a değil, sana da konvoyla gireriz!” diye yazmasının ardından bir benzer utanç verici ifade de Karacasu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen’den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erikmen, paylaştığı metinde, “At ile eşeği çiftleştirirsen katır doğar, CHP ve HDP’yi birleştirdiler Ekrem doğdu. Ebesi de Meral” ifadelerine yer verdi. İlçede çok sayıda kişinin tepkisini çeken Erikmen’in sosyal medya paylaşımını, CHP Karacasu İlçe Başkanı Mesut Büyükgümüş sert sözlerle eleştirdi.

Paylaşımın ayrıştırıcı ve nefret içeren bir tutumla yazıldığını ifade eden Büyükgümüş, şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Eski Başbakan, Meclis Başkanı ve Sayın İmamoğlu’nun rakibi Binali Yıldırım’ın bile tebrik ettiği halde, belediyenin en etkin mevkisinde görev yapan zatın tutumunu kınıyorum. Bu zat bundan sonra Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki, Karacasu Belediye Meclisi’ndeki CHP’li ve İYİ Parti’li meclis üyesi arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacaktır? Daha dün Belediye Başkanı Zeki İnal’ın ziyaret ettiği, uyum içinde çalışma mesajlarının verildiği görüşmenin ardından bu yapılan ne demek oluyor anlayamadık. Belediyeler siyaset yapma yeri değil, hizmet etme yeridir. Merak ediyorum; içinde bu kadar kin ve nefret besleyen, iftira atan bu zat Karacasu’da CHP’li ve İYİ Parti’li vatandaşlara nasıl hizmet edecektir?”

İSTİFAYA VE ÖZÜR DİLEMEYE ÇAĞIRDI

Büyükgümüş şöyle devam etti:

Siyasi ahlaka uymayan tek hedefi egolarını tatmin etmek olan bu şahsın bu makamda durmasını eminim ki benim gibi Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı AKP de uygun görmeyecek ve görevde kalmasını istemeyecektir. Artık halk nefret dilinden, bel altı iftira siyasetinden bıkmış olup bu siyaseti kendine yöntem tutanlara gerekli cevabı İstanbul’da vermiştir. Karacasu halkına ‘Ayrıştırma yapmayacağım, siyaset yapmayacağım’ diye söz vererek kampanya yürüten Zeki İnal’dan bu şahsi görevden almasını liyakat sahibi birisini görevlendirmesini temenni ediyor, Mehmet Erikmeni de istifaya ve özür dilemeye davet ediyor, yaptığı hareketleri kınıyorum.”