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MHP'li vekilden enflasyon açıklaması: Açıklanan rakamların üzerinde, zamlar milletin belini büküyor

MHP'li vekilden enflasyon açıklaması: Açıklanan rakamların üzerinde, zamlar milletin belini büküyor

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, katıldığı televizyon programında enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatandaşın enflasyondan inanılmaz derecede muzdarip olduğunu söyleyen Ersoy, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” dedi.

 “BU DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL”

Sözcü'de yer alan habere göre ülke ekonomisindeki durumu Cumhur İttifakı'nın çözeceğini kaydeden Baki Ersoy, şunları söyledi:

* Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı.

* Dünya ekonomilerini ülke ülke değerlendirdiğimizde dünya ülkelerin bunları aşacak altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Gerçekten bunları kabul etmek lazım.

* ‘Dünyada pandemi var. Böyle oldu, enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak.

* Tamam dünyada ekonomik kriz var,  bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum.

Sözcü

Etiketler mhp vekil enflasyon
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