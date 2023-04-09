Millet İttifakı aday listesini YSK'ya teslim etti

CHP ve İYİ Parti, milletvekili aday listelerini teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na geldi.

Millet İttifakı'nda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gösterecek.

İYİ Parti ve CHP heyetleri, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.

Milletvekili aday listesini YSK’ye teslim eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı açıklama yaptı.

Salıcı açıklamasında şunları söyledi:

"Listelerimizde ittifak içerisinde bulunduğumuz partilere yer verdik. Onun sayısını şu anda açıklamak belki doğru olmaz ama farklı siyasi partilerden Millet İttifakı'nın ortaklığını, beraber yürüdüğümüzü ve daha güçlü olduğumuzu göstermek için seçimlere beraber giriyoruz. Bu da bize memnuniyet veriyor."

"15 - 16 İLDE CHP İLE İYİ PARTİ İŞBİRLİĞİ YAPIYOR"

Muhabirin "İYİ Parti ile işbirliği yapıyor musunuz?" sorusuna Salıcı şöyle yanıt verdi:

"İYİ Parti ile işbirliği yaptığımız iller var. Dolayısıyla bazı partiler bizimle aynı logo, CHP çatısı altında seçime giriyorlar. ama İYİ Parti gibi kendisi müstakilen, İttifak çatısı altında bir partimiz daha var ve onlarla da bazı seçim bölgelerinde işbirliği yapıyoruz. amacımız parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir yapıyı kurabilmek."

"16 il olduğu kesin mi?" sorusuna da Salıcı "Az önce listeleri verdik. Dolayısıyla bundan sonra bazı yerlerde işbirliği yapılabilir mi, onun olanaklarına da bakacağız ama şu an itibariyle biz 11 ilde İyi Parti ile işbirliği yapıyoruz. Onun dışında görüşmelerin ikincinci turunda iş birliği yaptığımız bir kaç il daha var. 15 - 16 ilde CHP ile İYİ Parti işbirliği yapıyor. Hayırlı olsun." yanıtını verdi.