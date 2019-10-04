SON DAKİKA
BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ MHP'DEN AÇIKLAMA
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 04 Ekim 2019 13:52

Milletvekili araçlarının trafik cezaları silindi

TBMM Süreyya Sadi Bilgiç, 31 Mart 2019 tarihinden sonra milletvekillerinin talepleri doğrultusunda trafik ceza muafiyetinden düşürülen/silinen araç sayısının 343, trafik ceza muafiyeti için yeni bildirilen araç sayısının ise 387 olduğunu açıkladı.

Milletvekili araçlarının trafik cezaları silindi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın milletvekili araçlarının trafik cezası muafiyetlerine ilişkin soru önergesini yanıtladı. 

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bilgiç cezalara ilişkin, “Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda trafik ceza muafiyetinden düşürülen/silinen araç sayısı 2019 yılının nisan ayı için 50, mayıs ayı için 69, haziran ayı için 72, temmuz ayı için 76, ağustos ayı için 41, 1 Eylül-12 Eylül tarihleri arası için 35 olmak üzere toplam 343’tür. Milletvekillerinden gelen talepler doğrultusunda trafik ceza muafiyeti için yeni bildirilen araç sayısı 2019 yılının nisan ayı için 55, mayıs ayı için 82, haziran ayı için 76, temmuz ayı için 87, ağustos ayı için 48,1 Eylül-12 Eylül tarihleri arası için 39 olmak üzere toplam 387’dir. Başkanlığımızda trafik kural ihlallerinden dolayı ceza tutarlarına ait bilgi bulunmamaktadır” ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması üzere trafik cezalarıyla ilgili bir soru önergesi vermişti.
 
 
 

Hürriyet

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Araç , TBMM , milletvekili , Mustafa Şentop , trafik cezası , ceza , Hürriyet gazetesi , trafik cezaları silindi , Umut Erdem , Milletvekili , Süreyya Sadi Bilgiç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM