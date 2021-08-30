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MPH Tarkan'ı hedef aldı: Ne çukur bir adamsın sen'

MPH Tarkan'ı hedef aldı: Ne çukur bir adamsın sen'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Hüseyin Sözlü, ünlü şarkıcı Tarkan'ın Tunceli'deki orman yangınıyla ilgili mesajını eleştirirken, "Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan" dedi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, sanatçı Tarkan'ın "Dersim’deki yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını diliyorum. Kalbim ve dualarım Dersim’le. Geçmiş olsun" şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde Twitter hesabında bir mesaj yayınlayan Sözlü, Tarkan'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:

 "Atatürk'ün çıkardığı Tunceli kanununa rağmen 'Dersim' deyişine mi inanacağız ; yoksa yarın atacağın 'Atatürk' vurgulu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajına mı inanacağız? Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan."

Etiketler mhp tarkan çukur
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