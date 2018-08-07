Muharrem İnce için olay olacak iddia

24 Haziran seçimlerinin ardından tartışmaların odağındaki isimlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'di.

Adıgüzel, partide seçim sistemlerinden sorumluydu ve daha önceden duyurusu yapılan, Adil Seçim Sistemi, 24 Haziran’da çalışmadı.

Adil Seçim Sistemi’yle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de seçimden sonra yaptığı açıklamada, CHP Genel Merkezi’nden seçim gecesi kendisine veri aktarılmadığını söylemişti.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Onursal Adıgüzel, dün gece katıldığı Tele 1 yayınında Adil Seçim Platformu'na ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Adıgüzel’in konuşmasında en dikkat çeken yer ise, Muharrem İnce’nin kendisine veri aktarılmadığı yönündeki sözlerine yanıttı.

İNCE RANDEVUYA GELMEDİ

CHP'li Adıgüzel, Adil Seçim Platformu’nun test edildiği 11 Haziran günü Muharrem İnce’den randevu aldığını, ancak İnce’nin gelmediğini ileri sürdü. Saatlerce beklediğini ama İnce’nin korumasının gelerek "görüşmenin olmayacağını" söylediğini aktaran Adıgüzel, İnce’nin de CHP’nin kendi seçim sistemine erişiminin olduğunu belirtti.