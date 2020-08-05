Muharrem İnce suskunluğunu bozdu! Bölücü olan kim?

Yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, son dönemdeki tartışmalar sonrası sessizliğini bozdu. Twitter'dan açıklama yapan İnce "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" mesajını paylaştı.
Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?— Muharrem İNCE (@vekilince) August 5, 2020
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