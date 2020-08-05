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  4. 05 Ağustos 2020 21:19

Muharrem İnce suskunluğunu bozdu! Bölücü olan kim?

CHP'li Muharrem İnce Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce suskunluğunu bozdu! Bölücü olan kim?
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Yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, son dönemdeki tartışmalar sonrası sessizliğini bozdu. Twitter'dan açıklama yapan İnce "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" mesajını paylaştı.

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