''Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül yeni parti kuruyor''

Gazeteci Barış Yarkadaş Mustafa Sarıgül’ün ve Muharrem İnce’nin parti kurma hazırlıkları içinde olduğunu belirtti. Sarıgül’ün partisinin 25 kişilik kurucular kurulunun hazır olduğunu söyleyen Yarkadaş, İnce’nin de yıl sonuna kadar parti kurmasını beklediğini belirtti.

TV 100’de yayınlanan Ahu Özyurt ile Sağlı Sollu programına katılan Gazeteci Barış Yarkadaş, Mustafa Sarıgül’ün ve Muharrem İnce’nin parti kuracağını açıkladı. Yarkadaş, “Sarıgül, Türkiye Değişim hareketini, Türkiye Değişim Partisi yapmayı ciddi ciddi düşünüyor.” dedi.

Yarkadaş, Sarıgük’ün, şu an da Cumhur ittifakına daha yakın durduğunun konuşulduğunu belirtildi.

Barış Yarkadaş’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

“ŞU AN İÇİN CUMHUR İTTİFAKINA DAHA YAKIN”

“Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim hareketini, Türkiye Değişim Partisi yapmayı ciddi ciddi düşünüyor. Bunun içinde 25 kişilik bir kurucular kurulu oluşturdu. Partinin genel sekreterliğine Hasan Aydın getiriliyor. Hasan Aydın, CHP Eski Milletvekili ve Eski Parti Meclis Üyesi aynı zamanda 23. dönem milletvekili.

Sözcülük için de Mustafa Sarıgül eski bir CHP milletvekiline teklif götürdü, ama o milletvekili CHP içinde kalıp siyaset yapmaya devam edeceğini geçmişte Mustafa Sarıgül ile kendisinin ihtilafları olduğu için bu görevi kabul etmeyeceğini söyledi.