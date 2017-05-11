Mustafa Armağan'a bir darbe de Ümit Özdağ'dan geldi

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) ihraç edilen bağımsız vekiller Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ, bir televizyon kanalında yayınlanan ’Derin Tarih’ adlı programda, Atatürk’e yönelik sözleri nedeniyle Süleyman Yeşilyurt ve sosyal medyada yayınlanan videolarda Atatürk’e hakaret eden Hasan Akar hakkında Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşen ve suç duyurusu dilekçesini veren Halaçoğlu ve Özdağ çıkışta açıklama yaptı.

"BİZ ATATÜRK’ÜN SAVUNUCULUĞUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Yusuf Halaçoğlu, şunları söyledi: "Bu insanlar 1960’larda 70’lerde ABD’de, şurada burada çıkan gazete kupürlerine dayanarak bir takım iddialarda bulunuyorlar. Bunu yapanların hangi sebeplerle yaptıkları belli. Türkiye manda kabul etmiyor, bunu herkes biliyor. Atatürk, başta İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya, Ermenistan bunların hepsiyle mücadele etmiş ve düşmanı yurttan atmış bir insan. Atatürk’ün kurduğu bağımsız ülkede yaşama şansına sahip olmuş bir kişinin, bunu sağlayan kişiye bu şekilde hakaret etmesi, onun mücadele ettiği kesimin sözcüsü olmaktan öteye götüremez. Dolayısıyla biz, ülkemizin kurucusu olan kişinin savunuculuğunu yapmak zorundayız. Çünkü o kendisin savunacak durumda değil, vefat etmiş. Bizim inancımızda da ölmüş bir insanın arkasından böyle mesnetsiz sözler sarf edilmez. Bunların bu sözleri söylemesi ülkede kargaşaya sebep olmaya yönelik hareketten başka bir şey değil"

FETÖ BAĞLANTISININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİK

Atatürk’e hakaret eden kişilerin, Atatürk’ün mücadele ettiği ülkelerin kiralık ajanları olduğunu savunan Halaçoğlu, "Türkiye’de iç kargaşalık çıkarmaya çalışan bir zihniyetin temsilcileridir" dedi.

Suç duyurusunda Mustafa Armağan’ın FETÖ ile bağlantılarının da araştırılmasını istediklerini belirten Yusuf Halaçoğlu, "Dolayısıyla bunu neden yaptıklarının bu açıdan da araştırılması gerektiğini söyledik" diye konuştu.