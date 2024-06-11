Mustafa Sarıgül’den bir rekor: TikTok, Instagram, Facebook...

CHP'li milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de geçirdiği son bir yılı "bu bir rekor diyerek" sosyal medya hesapları üzerinden eriştiği vatandaş sayılarıyla değerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Meclis’te geçirdiği bir yılı değerlendirdi.

Sarıgül, “Milletvekilliği yaptığım bir yılda TikTok’larda izlenme oranımız 400 bin, Instagram’da 600 bin, Facebook’ta 375 bin, X’te 280 bin oldu. Sosyal medyada, Türkiye’de ve bütün dünyada yapılan çalışmalarda ve istatistiklerde bu önemli bir rekordur” dedi.

40 yazılı soru önergesi ve dokuz kanun teklifi verdiğini belirten Sarıgül, TBMM Genel Kurulu’nda 19 kez, Meclis’te düzenlediği basın toplantılarında 87 kez konuştuğunu aktardı.

Sarıgül, bu süre zarfında 53 televizyon programına katıldığını ve yazılı basında yer aldığını dile getirerek şöyle konuştu: “Can Erzincan’ın her noktasına ulaşmaya çalıştım, bir yılda 125 bin kilometre yol yaptım. Google’da en çok aranan iller arasında yüzde 52,1 ile Erzincan ilk beşte yer aldı. Tulum peynirinin aranma oranı yüzde 47’ye çıktı. Karanlık Kanyon yüzde 35, cimin üzümünün aranma oranı yaklaşık yüzde 29 oldu.”