Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf!
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çorum’u il yapacağını söyledi. Videoyu çeken partili il olduğunu hatırlatınca, Sarıgül de Çorlu dediğini söyledi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tiktok’ta canlı yayın yaptı. Sarıgül, Tiktok yayınında gelen soruları yanıtladı. “Çorum için ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Çorum il olacak” diye yanıt verdi. “Çorum il zaten başkanım” yanıtını alan Mustafa Sarıgül, “Pardon Çorlu diyorsun zannettim” dedi.
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