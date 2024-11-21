''Öcalan'a 6 aylık avukat görüş yasağı verildi''

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP lideri Bahçeli tarafından "TBMM'de DEM Parti'nin grup toplantısında konuşsun" dediği eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a 6 ay boyunca avukatlarıyla görüşme yasağı verildiğini duyurdu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda; terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildiğini duyurdu.

DEM'li Koçyiğit, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 6 aylık avukat görüş yasağı verildiği açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Terörist başı DEM Parti'nin TBMM grup toplantısında çıksın terör örgütünün lavredildiğini haykırsın'' çağrısının ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bugün TBMM Genel Kurulu'nda terör örgütü lideri Öcalan'a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildiğini belirtti.

Koçyiğit, "Bu cezalarla ne yapılmak isteniyor? Bir taraftan iç cephe, barış, kardeşlik mesajları verilirken bir taraftan İmralı'da ceza üzerine ceza verilerek aslında çözümsüzlükte ısrar edildiğini görüyoruz. Çözüm için başlayan olumlu tartışmaların da bu cezaların, kayyum uygulamalarının zehirlediğini belirtmek istiyorum. Söz ile eylemin tutarlılığının çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor" dedi.

Koçyiğit, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildiğini belirterek, "6 aylık avukat görüş yasağı verildiğini öğrendik. 2015'ten beri mutlak tecrit altında, 2009'dan beri de tecrit altında olan İmralı gerçeğinden bahsetmek istiyoruz. Bu cezalarla ne yapılmak isteniyor? Bir taraftan iç cephe, barış, kardeşlik mesajları verilirken bir taraftan İmralı'da ceza üzerine ceza verilerek aslında çözümsüzlükte ısrar edildiğini görüyoruz. Çözüm için başlayan olumlu tartışmaların da bu cezaların, kayyum uygulamalarının zehirlediğini belirtmek istiyorum. Söz ile eylemin tutarlılığının çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hep soruluyor Kürtler ne istiyor diye. Kürtler barış istiyor. Onurlu bir barışın yolunun da İmralı tecridinin kalkmasından geçtiğini hepimiz biliyoruz" dedi.