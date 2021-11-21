  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ömer Çelik: Yunanistan savunmasız insanları ölüme sürüklüyor

Ömer Çelik: Yunanistan savunmasız insanları ölüme sürüklüyor

Ömer Çelik: Yunanistan savunmasız insanları ölüme sürüklüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor…" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Yunanistan güçlerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı muamele için "ahlaksızlık ve zalimlik" dedi.

Çelik, paylaşımında, "Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor… Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar." ifadelerine yer verdi.

Etiketler ak parti ömer çelik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Erdoğan ittifak teklif etti, ama ben kabul etmedim''
KKTC'de hortum kabusu! Dev hortum böyle görüntülendi
Otomobil piyasası uçtu: İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri
MHP'li vekilden Bakan Karaismailoğlu’na sert sözler
Aleyna Tilki'den mini şortlu paylaşım: Fotoğrafı abartınca alay konusu oldu
Ünlü ekonomistten rekor üstüne rekor kıran dolarla ilgili korkutan tahmin
Bankalar kredi musluklarını açtı: İşte bankaların faizsiz kredi fırsatları ve şartları...
Deren Talu, 25. yaş gününde giydiği mini elbise ile beğeni topladı
Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'ten kötü haber
Kendisini ''uyanık'' sanan işverenlere ceza yağdı!