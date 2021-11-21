Ömer Çelik: Yunanistan savunmasız insanları ölüme sürüklüyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor…" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Yunanistan güçlerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı muamele için "ahlaksızlık ve zalimlik" dedi.
Çelik, paylaşımında, "Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor… Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar." ifadelerine yer verdi.
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