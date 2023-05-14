  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Oyunu ilk kullanan cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu

Oyunu ilk kullanan cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu

Oyunu ilk kullanan cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu
Güncelleme:

Oyunu ilk kullanan cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olurken, " Memleketimize, milletimize hayırlı olsun." açıklamalarında bulundu.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da adaylar arasında ilk oy kullanan isim oldu. Oğan, eşiyle birlikte Ankara Çankaya'da sandık başına gitti.

"HERKES OY KULLANSIN"
Oy kullandıktan sonra kameralar karşısına geçen Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Milletimize çağrıda bulunuyorum, herkes oy kullansın. Bu seçimi bayram havasında geçirelim" ifadelerini kullandı.

Etiketler oy sinan oğan oy kullanma seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremzedeler konteynerlerde oy kullandı
Seçim günü ekipleri harekete geçiren patlama
Bu köyde sadece 10 seçmen var...
Oy kullanma işlemleri saat kaçta bitecek ?
Ünlü profesör korkuttu: ''7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz''
AK Partili Savcı Sayan seçim yasaklarını SMS ile deldi
TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı
Meteoroloji müjdeyi verdi: Bahar geldi! Havalar ısınıyor