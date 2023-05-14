Oyunu ilk kullanan cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu

Oyunu ilk kullanan cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan olurken, " Memleketimize, milletimize hayırlı olsun." açıklamalarında bulundu.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da adaylar arasında ilk oy kullanan isim oldu. Oğan, eşiyle birlikte Ankara Çankaya'da sandık başına gitti.

"HERKES OY KULLANSIN"

Oy kullandıktan sonra kameralar karşısına geçen Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Milletimize çağrıda bulunuyorum, herkes oy kullansın. Bu seçimi bayram havasında geçirelim" ifadelerini kullandı.