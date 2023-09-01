Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun ''söz verdiği'' 2 bakanlığı açıkladı

Zafer Partisi lideri Özdağ, seçiminin ikinci turu öncesinde mutabakat imzaladıkları CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendilerine Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları için de "söz" verdiğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakata dair yeni açıklamalar yaptı.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına konuk olan Özdağ, daha önce açıkladığı İçişleri Bakanlığı'na ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı için de 'söz' verildiğini söyledi.

Bu bakanlıkların yazılı metinde yer almadığını, 'sözlü' olarak verildiğini ifade eden Özdağ, şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1924 anayasasını imzalattık mı imzalattık. Milli üniter laik Devleti imzaladık mı imzalattık. Niye imzalattık? Çünkü güçlendirilmiş parlamenter rejim belgesinde bunun aksine imza attılar. Aynı zamanda terörle mücadele konusunu imzalattık mı imzalattık. Kayyumu imzalattık mı imzalattık.

İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık daha... Ama en önemlisi İçişleri Bakanlığı Bunun dışında konuştuklarımız bakanlıklar Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm ve Kültür ve Turizm bakanlığıydı. İl kez açıklıyorum. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık. Hatta Kültür Bakanlığı'nın Turizm Bakanlığı'nın bölünebileceğini falan konuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da konuştuk, içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla. Yani biz Zafer Partisi olarak Türk siyasetini yeniden formatladık o belgeyle."