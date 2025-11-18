  1. Anasayfa
Özel dahil 11 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında olduğu 11 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP'den Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, DEM Parti'den Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. (DHA)

 

