Özel resmen açıkladı: ''Cumhurbaşkanı adayı değilim''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin "Benim cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim bir niyetim yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanları düzenlemesi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin konuştu.

Özel, Gezi'nin 11'inci yıl dönümünde 'siyasette normalleşme'ye işaret ederek "Hukuka, Anayasa’ya uyulmasını bekliyorum. Uluslararası anlaşmalara uyulmasını bekliyorum. Osman Kavala için AİHM, AYM kararları var. Can Atalay için AYM’nin çok net kararları var. Kanuna ve hukuka uyulursa, ki bazen çok vicdanları kanatan şeyler oldu. Hizbullah terör örgütünün domuz bağı yapan adamları kanun yararına bozmayla affedildiler. Bu kadar büyük hukuksuzluk için hiç beklememek lazım" dedi.

"KATLETMEYİ KABUL EDEMEYİZ"

Özel, sokak hayvanları düzenlemesi hakkında da bir kez daha itlafa karşı çıktı. Kısırlaştırma seferberliğine ihtiyaç olduğunu belirten CHP lideri, şunları söyledi:

- Sorunu görmemek çözmemek demektir. Bugün Türkiye'de insanlar sabahleyin çocuklarını okula gönderirken, işe giderken, hastanede randevuya giderken sokak hayvanlarının saldırısıyla karşı karşıyalar. Bu tehlike yok diyemezsiniz. Bu tehlike en çok kırsalda, hayvan barınağının olmadığı yerlerde kısırlaştırmanın olmadığı yerlerde çok var. Ama 81 ilde her yerde var. Bu iş bazen sınıfsal ayrıma denk geliyor.

- Bazılarımız güvenlikli sitelerdeyiz, bazılarımızın çocuklarını servis kapısının önünden alıyor. Bazılarımızın arabası var, bazılarımız da istediğimiz saatte özel hastaneye gidebiliyoruz. Ama yoksullarımız, servise binemeyenler, toplu taşımayla gidenler daha çok tehlike altındalar. Bu sorunu yaşayanların dillendirip yaşamayanların sırtını dönmesini kabul etmiyorum. Ama bu sorunun çözümü için sorun sürdürülemez bir hale geldi diyerek, sokak hayvanlarını uyutma adı altında öldürmek katletmek olmaz, bunu kabul edemeyiz.

- Kırsalda köpeğe bakacak aile kısırlaştırma yaptırsın diye ona para verelim. Kısırlaştırma için büyük bir kampanyaya, yüksek bütçeye ve sahiplendirmeye ihtiyacımız var. Biz bunları yapmadan sorunu çözemeyiz. Bu aşamada öldürelim diyorlar. Bu öldürme işi daha maliyetli bir kere. Esas tehlike şu çamaşır suyu enjekte edip öldürme gibi bir niyet var. Çamaşır suyu enjeksiyonu saatler süren çok acılı bir ölüm biçimi. Böyle bir caniliğe de sebebiyet vermemek lazım.

ADAYLIK YANITI

Özel, HALK TV'de katıldığı yayında "Partinizin yetkililerine 'Bugün Türkiye’nin gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı yok, kimse konuşmayacak' talimatı verdiniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

- Evet dedik. Doğrudan yaptığım konuşmayı söyleyeyim: Biz CHP’de partinin yönetimini ele aldık iktidara geldik parti bir bütün bu parti hepimizin, bu partide geçmişte yaptığımız doğruları sürdürmek boynumuzun borcu ama yapılan yanlışları da hep birlikte terk etmemiz lazım. En büyük hatamız seçimin ertesi günü aday ve ittifak konuşulmaya başlanıyor. CHP sosyal demokrat bir parti CHP çay emekli mitingi yapacak. CHP kendini böyle anlatacak sol bir parti. Öbür tarafta milliyetçi demokrat bir parti kendini öyle anlatacak. Günü geldiğinde ittifak gerekirse, seçimden sonra değil seçimden makul bir süre önce döner bakarsın. Bir şey paylaşacaksak da ona göre paylaşırız, kimse kimsenin hakkına girmez. Bir kere bunu bir görelim. Biz kendi kimliğimizle milletimize yapıcı bir muhalefeti gösterelim.

"BENİM CANIMA TAK ETTİ"

- Seçimin ertesi günü aday konuşmak; bu potansiyel adayları küstürecek mevcut adayları başka bir psikolojiye sokacak ve milleti boşu boşuna meşgul edecek bir şey. Benim canıma tak etti geçtiğimiz seçimdeki bu hatayı yeniden yaptırmak isteyen bir tuhaf kafa var. Hep aday tartışması açılıyor. Arkadaşlara dedim. Soru gelsin gelmesin ne beni övmek için olsun olmasın… Benim cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefim bir niyetim yok.

- Benim bir niyetim var, bulunduğunuz yerden bu seçim akşamı olduğu gibi Atatürk’ün partisi Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde birinci partidir dediysem ben en büyük hedefime ulaşmışımdır. CHP’nin 973 ilçedeki ilçe binalarının ışıkları sabaha kadar yanacak. Ben kendi adıma hiçbir şey istemem.

- Ben CHP’nin bu seçimlerde iktidar yapayım bir CHP’li cumhurbaşkanı yapalım bu ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyet ettiği rotaya sokalım. Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapamazsam o gece buraya çıkıp istifa edeceğim, siyaseti o gün bırakacağım.