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Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2016 yılından bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani Davası kapsamında hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş ile görüşecek.

Medyascope'den Ferit Aslan'ın haberine göre, Özgür Özel, Kobani davası kararlarının ardından yaptığı açıklamada verilen cezaların siyasi olduğunu söyledi ve karardan sonra Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın eşi Sedat Şenoğlu’nu telefon ile aradı.

Özgür Özel, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.
#selahattin demirtaş

Etiketler HDP özgür özel Selahattin Demirtaş ziyaret cezaevi
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