Özel'den Erdoğan'a asrın felaketi suçlaması: ''Depremzedeler sürgünde''

CHP lideri Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Adıyaman’a gitti. Özel, Ege Denizi’nde yaşanan depremlere ilişkin Yunanistan’ın aldığı önlemlere dikkat çekerek “Türkiye'de maalesef devlet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor” dedi. Özel, “10 depremzededen 7'si konteynerda kalıyor hem de söz verdikten bir yıl sonra” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Adıyaman'a gitti.

Burada bir konuşma yapan Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Özel “Yani 100 depremzededen şu anda 63 tanesi ya konteynerde ya da gurbette, sürgünde. Gelemiyor evi olmadığı için buraya” ifadelerini kullandı.

Özel şunları söyledi:

“O günkü acı bugün hala daha hepimizin yüreğinde. Öncelikle Adıyaman’da resmi kayıtlara göre 8 binin üzerinde kaybettiğimiz canımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye’de resmi kayıtlara göre 50 binin üzerinde olan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün acılı ailelere, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Adıyaman, o günlerde depremden çok yoğun etkilenen, sokaklarında adım atmanın mümkün olmadığı, hiçbir arabanın seyir halinde olamadığı bir büyük yıkımı yaşamıştı.

"BÜYÜK BİR ACININ İÇİNDEYDİK O GÜN"

İki yıl öncesini hatırladığımızda gözün gözü görmediği, toz toprak içinde, çığlıkların, Türkçe ve Kürtçe ağıtların birbirine karıştığı, gecesi - gündüzü olmayan, yasın en yoğun yaşandığı kent olarak benim hafızalarımda. Ben görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımızı tüm şehirlerde ayrı ayrı ziyaret ediyordum. Geldiğimde burası da adeta acının başkentlerinden biriydi. Abdurrahman Tutdere’nin yeğenlerini, üç yakınını, abisinin kızını, eşini, küçücük bebeğini hep birlikte çıkarıp köylerine defnettiğimizde orada bütün rakamların ve dışarıdan görünen her şeyin ne kadar gerçek dışı olduğunu hepimiz gördük. Kefensiz defnedilen, kurallara rağmen DNA vermenin mümkün olmadığı, sayıların birbirine karıştığı bir büyük acının içindeydik o gün.

İBB İLE ADIYAMAN BELEDİYESİ'NDEN ORTAK PROJE

İki yıl sonra bugün Adıyaman’ın şehitliğini ziyaret ederek başladık. Burada 4 binin üzerinde şehidimiz yatıyor. Burada bir ortak proje yürütülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile Adıyaman Belediyesi, şehitliği gelecek sene bugünlerde tüm şehitlerin isimlerinin duvarlarda yazıldığı, başkanımızın da içine sinen bir proje ile Adıyaman’a da yakışacak bir proje ile buraya kazandıracağız. O faaliyetler yürütülüyor. Bugün yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay yanımızda. Projelendirilen yıkılmış bir nikah salonun yerine çok amaçlı bir salon ve bunun yanında ortak kullanım alanlarının olacağı bir takım yatırımları bugün İzmir Büyükşehir dayanışma ile buraya yapıyor. Abdurrahman Tutdere aday belirlemek için bu kente geldiğimizde herkesin dilindeki ortak isimdi. Ben arkadaşlara şunu söylediğimi hatırlıyorum. ‘Ankete mankete gerek yok. Masraf etmeyin, anketin parasını başka bir şeye harcarsınız. Abdurrahman, Adıyaman’ın doğal adayı olmuştur’ demiştik. Seçim sonuçlarına bütün Türkiye şaşırırken biz şaşırmadık. O milletvekiliyken sahip çıktığı, depremde aylarca uyumadan koşturduğu bu kentte doğal olarak bu acının ortak adayı olmuştu. O şekilde de tartışmasız bir şekilde seçildi. O günden bugüne Abdurrahman Tutdere ile her bir milletvekilimiz, her bir belediye başkanımız, düzenli aralıklarla onun telefonları ile uyanıyoruz. Bu kentte taş üstüne bir tane taş koymaya çalışıyor. Bunun için de ben buraya katkı sağlayan bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

"YUNANİSTAN ADALARI BOŞALTTI, TÜRKİYE HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR"

Bugün siyasetin günü değil; acıyı hatırlamanın ve ders almanın günü. Yanımızda Yerel Yönetimlerden, Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek de var. Dün İzmir’de Ege’deki bütün belediye başkanlarımızla, Ege denizindeki sismik hareketle ilgili ki biliyorsunuz Yunanistan adaları dahi boşalttı, ama Türkiye’de maalesef devlet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Uzmanlar bir deprem fırtınasının altının üzerinde bir deprem yaratma ihtimalinden bahsediyorlar. Ama yetkililer gündelik hayatlarına devam ediyorlar. Depremden sırasında ve sonrasında yapılacaklar kıymetlidir. Akan her gözyaşı kıymetlidir. Okunan her Fatiha’nın kıymeti vardır. Ama esas kıymetli olan o gözyaşını akıtmamak, o Fatiha’nın okunacağı şehitleri vermemektir. Bunun için ben buradan devlet yetkililerine bir kez daha sesleniyorum. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Dün bizim orada yaptığımız çalışmaya bilim insanları, yerel yöneticiler, basın bu kadar yoğun ilgi gösteriyorsa bu burada yaşananlardan milletin bir ders aldığı yönündedir. Ama devletin ders almadığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Zaten depremden önce hazırlık olsaydı, resmi rakamlara göre 8 bin, Adıyaman’daki inanca göre 15 binin üzerinde şehidimiz olmazdı. Ama hem Adıyaman’ı ve deprem illerini depreme hazırlamadık. Hem depremin olduğu günlerde imdada koşmakta geciktik. Orduyu büyük bir saçmalıkla üç gün boyunca kışlasında tuttuk. En lazım oldukları zamanda kışlasında tuttuk.

"10 KİŞİDEN 7'Sİ KONTEYNERDE DURUYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, iki yılda teslim edilmeyen konutlar ve konteynerlerde yaşayan vatandaşlara yardımların yetersizliği hakkında şunları söyledi:

“Bir kötü yönetim olduğunu biraz önce de söyledim. ‘Bir yılda herkes evine kavuşacak’ dediniz ve bir seçime girdiniz. Bunu ana propaganda malzemesi olarak kullanarak milletten oy istediniz. Hatta şunu söylediğini hatırlıyorum ben. Biz ‘ücretsiz deprem konutları’ diyorduk. O, ‘Ücretli olacak, parası ödenecek uzun vadede ama onlarınki hayal, bizimki gerçek. Bu konutları biz yapabiliriz’ dedi. Oysa ki zaten ihaleler açılıyor, Türkiye’nin bütün müteahhitleri giriyor, bu konutlar yapılıyor. Hepimizin cebinden de bunun parası ödeniyor. Bundan daha doğal bir şey yok. Ama sonra bu parayı geri isteyecekler depremzedelerden. Bir kere bu çok yanlış. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu ilk baştan beri söyledik. Sen vatandaşının canını koruyamamışsın, malını koruyamamışsın. Ortadan kalkınca da faturayı yine vatandaşa kesiyorsun. Bu doğru değil. ‘Bir yılda geçeceksin’ dedin ve öyle oy aldın. Deseydin ki, ‘Beş yılda geçemezsiniz, ilk iki yılın sonunda ancak yüzde 30’unuza konut veririm, yüzde 70’iniz konteynerde. Bunu bilin ona göre oy kullanın.’ Millet de ona göre oy kullanırdı, senin sözüne güvendi. Şimdi 10 kişiden 7’si konteynerde duruyor. Bir de elektrik parasını kesiyor.

"BEŞLİ ÇETEYE, 43 ZENGİN MÜTEAHHİDE PARA VAR AMA ADIYAMAN'A YOK"

Ne bileyim işte yemek servisini kesiyor. Tanınması gereken her türlü imkanları kesiyor. Sen sözünü tutmamışsın, bu insanlardan elektrik parası istiyorsun. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Van depremindeki doğru yapıldı; 6 yıl mücbir sebep oldu. Burada mücbir sebebi üç ay üç ay uzatıyor. ‘Haziranda yine son’ diyorlar, geçen sefer de öyle dediler. Adıyaman’dan, tüm Türkiye’den iş adamları geldi, esnaf odaları başkanları geldi, rica ettiler. Yine üç ay uzattılar. Ya mücbir sebep şöyle bir şey olabilir mi? Konteynerde çorap satarak geçinmeye çalışan esnaftan ‘Vergi alacağım’ diyorsun. Konteynerde örgü örüp bir şeyler satıp geçinmeye çalışan esnaf ablama ‘Beyanname ver’ diyorsun. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Van’da 6,5 yıl uygulandı, tek başına Van depreminde. Burada bittiğinde 2 yıl 2 ay olacak. Şu ana kadar 22 ay oldu, mücbir sebep uygulanıyor. Bitirmeye kalkıyorlar. Bunlar tabii ‘Ekonomi kötü’ diyecekler. ‘Yapamayız’ diyecekler. ‘Vergi lazım’ diyecekler. Ama bütçeye 700 milyar lira zenginlerin ödemesi gereken verginin alınmaması için ödeneği koyuyorlar ya da Kur Korumalı Mevduat’a 1,5 milyar lira ödüyorlar. Mücbir sebepten şuradan toplayacağı ki beyannamesini çıkaracak, toplayamayacak o vergiyi de borçlandıracak. Yarın öbür gün haciz olacak, bilmem ne olacak. Şuradan güya toplayacağı bir kaç milyon verginin peşine düşüyor. Gerçekten bunları anlamak mümkün değil. Ümit ediyorum Sayın Erdoğan geldiğinde de gazeteci arkadaşlar bunları sorsunlar. ‘Her şeye para buluyorsunuz da Adıyaman esnafının mücbir sebeple işte vergi muafiyetine ya da konteyner kentin elektriğine niye para bulamıyorsunuz?’ diye bir sormak lazım. Yani beşli çeteye, 43 zengin müteahhide para var ama Adıyaman’a yok. Bunun izahı da yok.”

“KAPALI NÜFUS SAYIMI YAPILMALI VE HIZLA KAYDA GEÇİRİLMELİYDİ”

CHP Lideri Özel, depremde kaybolan ve hala bulunamayan vatandaşlarla ilgili soru üzerine ise “Tabii iyi bir afet yönetim programımız olmadığı için. Daha biraz önce araçta Abdurrahman Başkan ile onu konuştuk. ‘Depremde resmi kaybımız, şehidimiz 8 bin 700 ama kentteki inanç 20 binin üzerinde’ diyor. Çünkü o günlerde kayıt olmadan… Mesela Abdurrahman Başkan’ın da üç yakınının enkazdan çıkarılışında birlikte buradaydık, alındı hiçbir kayıt olmadan köye gitti. Köyde 65 kişi mezardaydı. 30-35 mezar da boş, gelecekleri bekliyordu. Buradan alınıp Türkiye’nin dört bir yanında defnedilenler var. Kim yakınını bulabildiyse, adeta sevindi, şükretti. Aldı götürdü, defnetti. Tabii iyi bir afet yönetim programımız olmadığı için oldu. Bu kadar büyük bir afette, bu rakamlarla ilgili bir kötü niyet değil, ama bir eksiklik olduğunu açıkça ifade ediyorlar. İnsanlar öyle inanıyor. Aslında bir kapalı nüfus sayımı yapılmalıydı ve hızla kayda geçirilmeliydi. Türkiye’de hızla yapılacak bir kapalı nüfus sayımı, çok daha sağlıklı rakamlara erişmeyi sağlardı. Orada sorulacak, ‘Depremde yakınınızı kaybettiniz mi? Kaç yakınınızı kaybettiniz? İsimleri nedir? Nereye defnettiniz?’ sorusu, Türkiye’de bu kadar bilinmezliği ortadan kaldırırdı. Maalesef o zaman önerdik, yapmadılar. Gerçek sığınmacı sayısının tespitinde de önerdik biz bunu, yine yapmadılar. Şimdi bile yapılacak bir kapalı nüfus sayımında ki pandemide günlerce içeride kaldık, bir pazar günü devlet memurları ev ev gezer bütün Türkiye’de. Burada da bütün konteynerlerde, ‘Kaç yakınını kaybettin? Adı nedir? Nereye defnettin?’ sorusu çok hızlı şekilde birleştirilir ve gerçek rakamları görürüz, mağdurları görürüz. Bir de onun üzerine kayda geçmemişler ve gerçekten kayıp olanlar var. Halen daha toprak altında, enkaz altında olanlar var. Bunların hepsiyle ilgili mutlaka bilgi sahibi olunur. Burada akılcı davranmak lazım ama maalesef bunu tercih etmiyorlar” ifadelerini kullandı.