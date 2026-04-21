Özel'den yaylım ateşi: ''Sandıktan sonra gelecek hukuk devletinden korkuyorlar!''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında ABD’li Büyükelçi Tom Barrack’ın "Ortadoğu’ya monarşi lazım" sözlerine ateş püskürdü. "Halkı yoksullaştıran yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar" diyen Özel; maden işçilerinin gözaltına alınmasından okul saldırılarına, emekli maaşlarından tutuklu gazetecilere kadar "iktidarın kara düzeni" dediği eleştirilerini sıraladı. Seçim çağrısını yineleyen Özel'in"Sandıktan sonra gelecek hukuk devletinden korkuyorlar" sözleri gündeme damga vurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, partisinin grup top"lantısında Türkiye ve dünya gündemine dair kritik analizlerde bulundu. Konuşmasında safların netleştiğini savunan Özel, iktidarın yönetim anlayışını "kara düzen" olarak nitelendirdi.

ABD’li Büyükelçiye "Monarşi" Tepkisi: "Hadsizlik!"

Özel'in hedefinde, Antalya Diplomasi Forumu’nda "Ortadoğu'da tek model monarşidir" diyen ABD’li diplomat Tom Barrack vardı. Bu açıklamayı Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bir saldırı olarak tanımlayan Özel, şunları söyledi:

"Nerede onlara yarayacak model varsa birbirlerinden öğrenip halk yerine zümreleri koyarak yeni bir sistem kuruyorlar. Onlar Trump ve Netanyahu ile aynı saftalar; biz Gazze ile, Brezilya’da Lula ile, İspanya’da Sanchez ile aynı saftayız."

"Okullardaki Şiddet Münferit Değil"

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına değinen Özel, eğitim sistemindeki güvenlik ve hijyen açıklarına dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı'nı sert bir dille eleştiren Özel, "Bizim yönettiğimiz hiçbir okulda velinin aklı çocuğunda kalmayacak" vaadinde bulundu.

Ekonomik tabloyu "ucuz et ve ekmek kuyrukları" fotoğrafıyla özetleyen Özel, emeklilerin 20 bin liralık aylıkla yaşam mücadelesi verdiğini hatırlattı.

Ayrıca haklarını aradıkları için gözaltına alınan Doruk Madencilik işçilerine de sahip çıktı:

"Elinde sarı baretiyle çocuğunun ekmeğini savunan 110 madenciyi gözaltına aldılar! İktidarımızda hiç kimse baretini yere vurmak zorunda kalmayacak."

"Hukuk devletinden korkuyorlar

Konuşmasının sonunda Gebze’de çöken Arslan Apartmanı faciasını haberleştirdiği için tutuklanan gazeteci Alican Uludağ ve gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel üzerinden yargı sistemini eleştiren Özel, şu ifadelerle konuşmasını noktaladı: "Siyasi rejim hakkını arayana savaş açmış durumda. İktidar, sandıktan sonra ortaya çıkacak gerçek bir hukuk devletinden korkuyor."

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Grup toplantısına bu yüksek katılım, sürekli bir kötülükle karşımızda olanlara, arkadaşlarımıza saldıranlara yani dost olmayanlara kaygı, dost olana da güven veriyor. İyi ki varsınız... Zor bir haftayı geride bıraktık, önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş'taki saldırılarla içimiz yandı.

Bunun ardından bir saldırı da Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hadsiz bir saldırı da gerçekleşti. ABD'nin büyükelçisi Tom Barrack, duvarında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün yer aldığı, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Meclis'in çatısı altındayız. Gelip bu ülkeyi yönetene güven mektubu sunan, bu ülkeye saygılıyız diyenler oturuyorlar bacak bacak üstüne atıp gerilip, yayılıp özensiz cümleler kuruyorlar...

Trump'ın düzenini Türkiye'de ilan etmeye kalkıyorlar, bu olurken Erdoğan oğlundan Trump ile görüşmek için randevu istiyordu.

Bu topraklarda güçlü lider monarşisi lazım denince susanlara söylüyorum... Aslında saflar net. Dünyada da netleşiyor.

Dünyanın bütün otokratlarını bir arada tutan, birbirinden öğrenmesi, birbirini desteklemesi.. Nerede onlara yarayacak model varsa birbirlerinden öğrenip, demokrasileri gerileterek, halk yerine zümreleri koyarak, halkları yoksullaştıran yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar.

Onlar Trump ile, Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı saftalar, biz Gazze ile, Brezilya'da Lula ile İspanya'da Sanchez ile dünyanın bütün demokratlarıyla aynı saftayız.

ERDOĞAN'A VİDEOLU GÖNDERME

"Şimdi çaresiz kalınca gruplarında perde indirip izletiyorlar... Geçmişteki konuşmalardan parçalar kesip yalanı oynatıp onun üzerine CHP'ye, kurumsal kimliğine, geçmişine.. Ecevit'ten utanmadan, Sevr'i yırtıp atanlardan utanmadan, Gazi'nin hattını tutturamayan, CHP'ye demokrasi dışı yeni bir hat tarif edemezler" diyen Özel, daha sonra Tom Barrack'ın Türkiye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerinin yer aldığı bir video izletti.



Yapılacak ilk seçimi bekliyoruz. Herkes emin olsun ki, yapılacak ilk seçim aynı Macaristan'da olduğu gibi demokratlarla otokrat arasında olacaktır. Otokrat ve ondan medet umanların hepsini birden yeneceğiz. Türkiye’ye demokrasiyi geri getireceğiz

Bu hafta 23 Nisan haftası, ama biz okullardaki kanlı saldırıları konuşuyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar münferit değil. Bunlar devletin sosyal alandaki çöküşünün göstergesi. Yıllardır söylüyor, sorunları tespit ediyor ve önerilerde bulunuyoruz. Bu bakan döneminde okullarda 45 şiddet olayı oldu. 6 öğretmen, 11 öğrenci, 2 okul çalışanı ve 1 veli hayatını kaybetti. CHP olarak bu sorunu sadece fiziki bir güvenlik sorunu olarak ele almadık, almıyoruz. Maalesef sosyal bir çöküş var.

Sorumluluğu dizilere, filmlere atıp kurtulamazsınız. Bu ülkeyi 23-24 yıldır tüm yönleriyle, hiçbir mazeretiniz olmaksızın siz yönetiyorsunuz. Yönetimdeki çürüme, bir sosyal kriz olarak karşımızdadır. Bugün Sayın Bahçeli'nin, Erdoğan'ın yaptıkları tespitler dahi bir krize, bir çürümüşlüğe, bir boşvermişliğe işaret etmektedir.

Bizim yönettiğimiz hiçbir okulda, dışarıdan gelenlerin okulun güvenliğini tehdit etmesi ya da akran zorbalığıyla baş edilememesi gibi ya da hijyen sorunları gibi sorunlar olmayacak.

Evladını okula yollayanın aklı okulda kalmayacak. Okula giden hiçbir çocuk okulda yeni sorunlar edinerek, dertlerle, tasalarla, sorunlarla evine dönmeyecek. Bu sistem her birimizin evladını eşit, ayrımsız ve günü gelince de tam olarak ücretsiz okutacaktır.

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki oturma eylemine destek veren Özel, şunları söyledi:

"Orada açlık grevine geçtiler. 110 tane çıplak ayakla yürüyen, çocuğunu ekmeğinin hakkını arayan madencileri gözaltına aldılar. Bu baret size bir şey anlatıyor, Soma'da dinlemediniz işçiler canıyla ödedi. CHP madencinin yanındadır, arkasındadır. İktidarımızda bu sarı baretler işçinin güvenliğinin başında duracak. Hiç kimse hak aramak için baretini yere vurmak zorunda kalmayacak."