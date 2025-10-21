Özel'in Bahçeli'ye yanıtı bu oldu: ''Siz önce kendinizi tanıyın!''

  1. Anasayfa
CHP lideri Özel, MHP lideri Bahçeli'nin KKTC'nin Türkiye'ye katılmasına yönelik yaptığı "82 KKTC" çağrısına verdiği yanıtta "Dünyaya Kuzey Kıbrıs’ı tanıyın diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. İradesine saygı duyacaksınız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimini federal çözüm yanlısı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman kazanmıştı. Seçime katılım oranı yüzde 65 çıkmış, Erhürman oyların yüzde 63’ünü alırken iki devletli çözüm yanlısı rakibi Ersin Tatar yüzde 35’te kalmıştı.

 Daha seçim gecesi sonuçları tanımadığını ilan edercesine KKTC Meclisi’ni acilen toplanıp Türkiye’ye katılma kararı almaya çağıran Bahçeli bugünkü parti grup toplantısında da "KKTC’deki seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır.  Seçim sonucu kurul tarafından açıklansa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında Bahçeli'nin bu çağrısına sert bir yanıt verdi.

Özel, Bahçeli'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Kardeş partimiz CTP’nin lideri, dostumuz, kardeşimiz Tufan Erhürman cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yürekten kutluyoruz, hayırlı olsun.  Kıbrıs’ta kazanan halk oldu, demokrasi oldu. Bir takım laf oyunlarına kimse bakmasın oy kullanma oranı yüzde 65 oldu. Bu oran bundan önceki seçimlerin üstündedir. Katılım oranları üzerinden tartışma yaratmaya çalışanlar sonuçlara bakarlarsa destekledikleri adayın daha düşük katılımla seçildiğini görürler.  Kıbrıs seçimlerinde CHP doğru bir yerde durdu. Cumhur ittifakının iki bileşeni AK Parti ve MHP, Kıbrıs’a gittiler, kamp gittiler. Her türlü şeyi göze alıp seçimlere müdahil oldular. İkisi de yanlıştı."

 

