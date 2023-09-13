Özgür Özel açıkladı: ''Kılıçdaroğlu'nun tek bir ricası oldu''

CHP'de Genel Başkanlık için adaylığını açıklamaya hazırlanan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, Kılıçdaroğlu'nun kendisinden tek bir ricası olduğunu söyledi.

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışmaları tüm hararetiyle sürerken CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını bu cuma resmen açıklaması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün yapılan görüşmenin detayları belli oldu.

Tüm gözler cuma günü Özel'in yapacağı açıklamaya çevrilirken "Adaylığını ilan edecek" iddiaları dikkat çekti.

Bir anda gündem yaratan kritik ziyaret sonrası iki ismin ne konuştuğu merak edilirken; ziyaretin ardından Özel'i aradığını dile getiren gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de görüşmenin detaylarını anlattı.

Küçükkaya, Özel'le yaptığı görüşmeyi şu ifadelerle açıkladı;

"Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberlerini okudum ve Özgür Bey'i aradım.

Birazcık detay verdi, o kısımlar sizde kalsın dedi. Belli çerçevede sorular sordum. Kılıçdaroğlu, size sitem etti mi? sorusunu sordum o da hayır dedi. Genel başkanımız son derece medenidir. İki medeni insan olarak uzun uzun sohbet ettik dedi.

Kemal Bey, benden sadece bir tek şey rica etti. Bazı duygusal konuşmalar geçmiş. Kemal Bey, bu konuşulanların kamuoyuna yansımamasını rica etti.

"KILIÇDAROĞLU 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ"

Özgür Özel, 'Ben CHP'nin evladıyım. Cuma günü kamuoyuna açıklama yapacağım. Hazırlanıyorum' dedikten sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Hayırlı olsun' dediğini ifade etti.

"FİİLEN GENEL BAŞKAN ADAYLIĞIMI AÇIKLAMIŞTIM"

Özgür Özel, İsmail Küçükkaya'ya 'Resmen olmasa da fiilen genel başkan adaylığımı açıklamıştım' açıklamasını yaparken grup başkanlığından da istifa etmesi yüksek bir olasılık..."