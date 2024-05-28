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Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 9 kişi yakalandı

Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 9 kişi yakalandı
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Batman'da müstehcen çocuk fotoğraf ve videoları paylaşan 4'ü yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 4'ü Suriye uyruklu, 9 şüpheli yakalandı.

 İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, sosyal medya platformları üzerinden, herkese açık şekilde veya başka kullanıcılara göndermek suretiyle müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 4'ü Suriye uyruklu, 9 şüpheli tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, C.Ö., Ş.A., H.H., İ.T., D.M., N.S., K.T., N.S. ve Y.E.G.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

 Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler 9 şüpheli müstehcen görüntü
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