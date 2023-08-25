Özgür Özel adaylığını ilan ediyor! Tarih belli oldu

CHP'de ismi genel başkan adaylığı için öne çıkan Özgür Özel'in Eylül ayında adaylığını açıklaması bekleniyor.

"Değişim" tartışmalarıyla kurultaya giden Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlığa aday olması beklenen Grup Başkanı Özgür Özel’in takvimi belli oldu. BBC Türkçe’nin haberine göre Özgür Özel, önümüzdeki hafta vizyon belgesini açıkladıktan sonra eylülün ilk haftası da genel başkanlığa aday olduğunu duyuracak.

Değişim talebinin gerekçelerini açıklayacağı ve adaylık kararının zeminin oluşturacak olan vizyon belgesi üzerinde çalışmalar yürüten Özel’in basın toplantısıyla mı, yoksa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim çağrısını duyurması gibi sosyal medya üzerinden mi paylaşılacağı konusu kesinleşmiş değil.

Yakın ekibine göre Özel adaylık açıklamasını, henüz mekan ismi belli olmamakla birlikte kesinlikle “Genel merkez ve Meclis dışında” bir mekanda yapacak.

Adaylık açıklamasında kendisine destek veren ve Parti Meclisi’nde (PM) MYK’da yer vereceği “kadrosu” ile birlikte kameraların karşısına çıkmayı planladığı belirtilen Özel’in, parti kulislerinde dillendirilen “kadrosu yok, örgütte, tabanda desteği yok” eleştirilerine de yanıt vermeyi hedeflediği belirtiliyor.

İmamoğlu’nun destek vermesi beklenen Özel’e, seçimden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmay ekibinde yer alan, ancak seçimden sonra “değişim” talebini dile getiren isimlerin yanı sıra, milletvekili grubu ve Parti Meclisi’nden, hatta MYK’da da destek verenler olduğu belirtiliyor.

Özel’in PM listesinde, kamuoyuna sızan İmamoğlu yapılan “Zoom toplantısında” katılanlara yer vermeyeceği, zaten bu isimlerin de listelerde yer alma gibi bir talebi bulunmadığı, değişimi desteklediğine işaret ediliyor.

Özel, geçmiş açıklamalarında "Üzerine sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem” demişti. İmamoğlu ise belediye başkan adaylığında karar kıldığı basın toplantısında “CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi -ismi geçtiği için söylüyorum- Özgür Özel’dir” demişti.

BBC Türkçe