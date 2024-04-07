Özgür Özel ameliyat oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Geçtiğimiz günlerde ses tellerinden bir operasyon geçiren CHP lideri Özgür Özel, katarakt ameliyatı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçen günlerde ses tellerinden operasyon geçirmişti. Doktorları Özel'e sesini dinlendirmesini tavsiye etmişti. T24'ün haberine göre Özel, ses tellerinin ardından katarakt ameliyatı oldu. Ameliyatta Özel'in gözüne mercek yerleştirdiği öğrenildi. Ameliyatı CHP Ankara Milletvekili Murat Emir gerçekleştirdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol