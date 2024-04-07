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Özgür Özel ameliyat oldu

Özgür Özel ameliyat oldu
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Geçtiğimiz günlerde ses tellerinden bir operasyon geçiren CHP lideri Özgür Özel, katarakt ameliyatı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçen günlerde ses tellerinden operasyon geçirmişti. Doktorları Özel'e sesini dinlendirmesini tavsiye etmişti. T24'ün haberine göre Özel, ses tellerinin ardından katarakt ameliyatı oldu. Ameliyatta Özel'in gözüne mercek yerleştirdiği öğrenildi. Ameliyatı CHP Ankara Milletvekili Murat Emir gerçekleştirdi. 

Etiketler katarakt özgür özel ameliyat CHP
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