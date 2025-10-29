Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'i telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

DHA