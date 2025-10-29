Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü

  1. Anasayfa
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'i telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'i telefonla aradı. Cumhuriyet Bayramlarını kutlayan CHP lideri Özel, sağlık dileklerini iletti" denildi. 

 

 

DHA

