Özgür Özel programını iptal etti

CHP lideri Özgür Özel, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından programını iptal ederek Ankara'ya dönmeye karar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısını Diyarbakır'daki programı sırasında canlı yayında öğrendi. Özel, ilk değerlendirmesinde süreci yakından takip edeceklerini ve terörü kimden gelirse gelsin lanetlediklerini bildirdi. Özel, ardından Diyarbakır'daki programına eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi üyeleri ile milletvekilleriyle olağanüstü olarak bir araya geldi ve terör saldırısını değerlendirdi. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, programların iptal edilmesi, Ankara'ya dönülmesi ve MYK'nın Ankara'da acil olarak toplantıya çağrılması kararlaştırıldı. Toplantı, Özel Ankara'ya ulaşana kadar Genel Sekreter Selin Sayek Böke başkanlığında gerçekleştirilecek. Ayrıca, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin de TUSAŞ'a gitmesi kararı alındı. Özel, ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

DHA