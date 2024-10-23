  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özgür Özel programını iptal etti

Özgür Özel programını iptal etti

Özgür Özel programını iptal etti
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından programını iptal ederek Ankara'ya dönmeye karar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısını Diyarbakır'daki programı sırasında canlı yayında öğrendi. Özel, ilk değerlendirmesinde süreci yakından takip edeceklerini ve terörü kimden gelirse gelsin lanetlediklerini bildirdi. Özel, ardından Diyarbakır'daki programına eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi üyeleri ile milletvekilleriyle olağanüstü olarak bir araya geldi ve terör saldırısını değerlendirdi. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, programların iptal edilmesi, Ankara'ya dönülmesi ve MYK'nın Ankara'da acil olarak toplantıya çağrılması kararlaştırıldı. Toplantı, Özel Ankara'ya ulaşana kadar Genel Sekreter Selin Sayek Böke başkanlığında gerçekleştirilecek. Ayrıca, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin de TUSAŞ'a gitmesi kararı alındı. Özel, ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

 

DHA

Etiketler özgür özel CHP terör saldırısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli dün açıklamıştı; meğer 23 gün önce teklif Meclis'e gelmiş Bahçeli dün açıklamıştı; meğer 23 gün önce teklif Meclis'e gelmiş Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Yandaş medyada Bahçeli depremi: Öcalan teklifine isyan etti Yandaş medyada Bahçeli depremi: Öcalan teklifine isyan etti Satış işlemleriyle ortaya çıktı: İşte İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe Satış işlemleriyle ortaya çıktı: İşte İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe Pizza yerine kokain satıyorlarmış Pizza yerine kokain satıyorlarmış Nuri Şahin, Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı Nuri Şahin, Real Madrid'e 4 yıl sonra ilki yaşattı İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı Esas Oğlan'ın Hadise'sinin cesur sahneleri ortalığı karıştırdı TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Türkiye'de ''asla bitmez'' denilen meslek bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Türkiye'de ''asla bitmez'' denilen meslek bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor
Kadıköy'de işler terse döndü, Mourinho'nun tazminatı ortaya çıktı Kadıköy'de işler terse döndü, Mourinho'nun tazminatı ortaya çıktı Bu sefer de Dervişoğlu'nun kendisine fırlattığı idam ipini istedi Bu sefer de Dervişoğlu'nun kendisine fırlattığı idam ipini istedi Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Benzin ve motorine çifte indirim sonrası çifte zam geliyor Benzin ve motorine çifte indirim sonrası çifte zam geliyor Müjde: Bilim insanları depresyona çare buldu Müjde: Bilim insanları depresyona çare buldu Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması Şevval Sam'dan 5 milyon 300 bin liralık konser ücreti açıklaması Emekli albaydan dikkat çeken Öcalan iddiası Emekli albaydan dikkat çeken Öcalan iddiası Korkunç bir şekilde katledilen minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı Korkunç bir şekilde katledilen minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı HSBC'den Türkiye için korkutan tahmin HSBC'den Türkiye için korkutan tahmin Ünlü oyuncu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu hayatını kaybetti