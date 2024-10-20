Özgür Özel ''yenidoğan'' skandalında Erdoğan'ı suçladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yenidoğan çetesi skandalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Özel, ''Asıl sorumlu benim ben diyen kalemin sahibi Recep Tayyip Erdoğan.'' dedi.

Türkiye gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' skandalına ilişkin infial sürerken CHP lideri Özgür Özel'den yeni açıklama geldi. Özel, skandalın sorumlusunun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Özel, Manisa'da düzenlenen Vestel Yarı Maratonu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'BİNALARA EL KONULUP SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVREDİLMESİ LAZIM'

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Son zamanlarda Yenidoğanlar'a yönelik olarak yaşanan utanç verici ve hiçbirimizin artık tahammül edemediği bir çeteyle karşı karşıyayız. Bugün bir kez daha memleketim Manisa'dan çağrı yapıyorum. Bu rezalete bulaşanları görevleri icabı, görev suçundan yargılamak değil; bilerek kasten ölüme sebebiyetten yargılamak ve gün ışığına çıkarmamak lazım. Ne kadar hastane varsa bu hastanelerin hepsinin kamulaştırılması ve varlıklarıyla binalarına el konulup Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi lazım.

"İBRETİ ALEM OLSUN"

'Olağanüstü Hal' ilan edip, Meclis'in yetkilerini kullanarak 15 Temmuz darbesine karışan cemaatin tüm varlıklarına el konuldu.

Bugün KHK'ye gerek yok. Ben ana muhalefet olarak teklifte bulunuyorum. Gelsinler bütün varlıklarına kamu adına el koyalım, ibreti alem olsun. En ağır tedbiri almamız gerekiyor.

"BU SİSTEMİN KURUCUSU ERDOĞAN"

Mevcut Bakan o dönemde İl Sağlık Müdürü'ydü. Haberdar oldukları konudan biz 19 ay sonra haberdar olduk. Burada çok ciddi bir ihmal var ama o günlerin Sağlık Bakanı da üzerine gitmediyse sorumlu. Asıl sorumlu benim ben diyen kalemin sahibi Recep Tayyip Erdoğan. Onlar tali sorumlular. Bu ülkede sağlığı bu kadar metalaştıran ve ticarileştiren, bu çocukların sevk edilip kaldığı özel hastanelerde yoğun bakımın çok olup devlet hastanelerinde az olmasının sebebi bu sistemin kurucusu ve övüne övüne bu sistemi kuran Recep Tayyip Erdoğan.